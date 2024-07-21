تغريم 4 من أسرة اليوتيوبرز حمدى ووفاء 2 مليون جنيه وغلق قنواتهم بوسائل التواصل

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة 4 من أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين بالغرامة 2 مليون جنيه لكلا منهم، مع غلق القنوات الخاصة بهم على وسائل التواصل، كما قضت المحكمة بتغريم والدة اليوتيوبر وشقيقه 100 ألف جنيه لكلا منهما بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وكان تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغات ضد المتهمين، وأحالت النيابة القضية للمحكمة الاقتصادية.



سبق وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبز حمدي ووفاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، اتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

يشار إلى أن أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، وكشف البلاغ الذي حمل رقم 153839 لسنة 2024، أن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها “تيك توك” و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.