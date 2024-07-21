تعرف على أول مدرسة فنية لمياه الشرب فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمتلك محافظة بنى سويف، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، حيث تعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، تعد واحدة من أربع مدارس تتواجد فى اربع محافظات على مستوى الجمهورية، كمل توفر المدرسة تدريبًا لطلابها خلال الدراسة، و فرص عمل لهم الطلاب فور تخرجهم.

المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2024، حيث يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا والتي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية، ويتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب اعتبارا من تاريخ سيتم تحديده لاحقا.