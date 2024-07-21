تعديل رحلة طيران القاهرة الخارجة ليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن تعديل موعد رحلة طيران القاهرة الخارجة، المقرر إقلاعها يوم الخميس المقبل، لتكون يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، حيث تكون رحلة الذهاب فى تمام الثامنة صباحا والعودة فى تمام الحادية عشر صباحا، وذلك بالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتيسير إجراءات السفر والانتقال بالرحلات الجوية من وإلى المحافظة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تكثيف عدد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول إقلاع من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا ورحلة يوم الخميس على متن طائرة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقع مؤخرا، بروتوكول تعاون لتسيير رحلة طيران إضافية بخط سير القاهرة - الخارجة والعودة حيث قال الزملوط، في بيان صحفي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة المحافظة لزيادة عدد الرحلات القادمة إليها، لخدمة أبنائها وإنعاش حركة السياحة ودعم مناخ الاستثمار بها، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.