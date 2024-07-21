تحرير 31 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز، هو المعيار الأساسي، مشيرا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة، ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم، موجها تحذيرات شديدة اللهجة للأفران بتحسين أدائها وضبط عملية بيع الخبز وتحسين جودته، وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

كما أشار المحافظ إلى استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد من التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في جودة الخبز.

جاء ذلك خلال متابعته، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بقرى نمره البصل والمعتمدة والبنوان ونعمان الاعصر و المستعمرة والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة المحلة وتمكنت الحملة من تحرير 31 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر نقص وزن 19 جم لمخبز بلدى بقرية نمرة البصل ومخبز اخر بنمرة البصل نقص وزن 15 جم، ومخبز بالقرية ذاتها نقص وزن 19 جم.

كما تم تحرير مخالفة عدم وجود لوحة التشغيل لمخبز بلدى في قرية المعتمدية، ومحضر نقص وزن 9جم بالمعتمدية ، كما تبين وجود 3 مخابز مغلقة بناحية البنوان والمستعمرة و جارى المراجعة من على سيستم المخابز واتخاذ اللازم، كما تم تحرير مخالفة نقص وزن 19 جم لمخبز بلدى بشارع نعمان الاعصر ثالث المحلة، ومحضر سوء مواصفات بمخبز بالمستعمرة حي ثان المحلة.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير سبعه محاضر مخالفة المادة 96 عدم استيفاء اشتراطات صحية وسبعه محاضر مخالة المادة 97 عدم حمل شهادة صحية، كما قامت سلامة الغذاء بتحرير 7 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.