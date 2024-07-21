تأكيدا لما نشره"اليوم السابع.. تعيين رئيس للقطاعات التجارية بكهرباء القناة

كتبت رحمة رمضان

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، تحت عنوان " القابضة للكهرباء تلزم "القناة" بعدم الجمع بين وظيفة النائب المالى والتجارى"، والذى نشر يوم الجمعة 12 يوليو، أصدر المهندس سامى أبو ورده رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، اليوم الأحد ، قرارا بنقل المحاسب فتوح عامر رئيس قطاع الشئون التجارية لقطاعات الشرقية والمدن الجديدة لشغل منصب رئيس قطاع الشئون التجارية المركزى بديوان عام الشركة

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر قرار بنقل المحاسب عزت ابراهيم رئيس القطاعات التجارية و المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، بتولى منصب رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي ، كما أصدر قرارا بتعيين المحاسب ياسر حسين رئيس القطاعات المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء..

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المحاسب عزت ابراهيم رئيس القطاعات التجارية و المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء كان يتولى الوظيفيتين منذ 10 سنوات تقريبا و لم يتم الفصل بين النائب المالى و التجارى بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، موضحا أن هذا الجمع مخالف لقواعد الشركة القابضة لكهرباء مصر و يضر بمصلحة الشركة نظرا لتضارب المصالح.

و أشار المصدر إلى أن النائب المالى بشركات توزيع الكهرباء يتولى مسؤولية التفتيش على النائب التجارى و جميع نواب رئيس الشركة و القطاعات المختلفة و إعداد تقارير بمستوى الأداء، موضحا أنه فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء يتولى شخص واحد وظيفة النائب المالى و التجارى و يقوم بتقييم نفسه بنفسه وهو ما يضر بمصلحة قطاع الكهرباء.



