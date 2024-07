انهيار جسر مرتفع يخلف 20 قتيلا في سيول الصين .. فيديو

أعلنت السلطات الصينية أن أمطارا غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربها تسبّبت في حصيلة جديدة بمقتل 20 شخصا وفقدان عشرات آخرين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن جسرا يعلو نهرا في مقاطعة شنشي (شمال غرب) انهار من جراء السيول ممّا أدّى لسقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه النهر، في كارثة أوقعت ما لا يقلّ عن 12 قتيلا و30 مفقودا.

