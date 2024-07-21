اليوم.. فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر

كتب ــ لؤى على

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر (2024- 2025)م؛ وافق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التقدم إلكترونيًّا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب ذلك مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التقدم لاختبار القدرات متاح أمام الطلاب الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ودون الانتظار لنتيجة الثانوية الأزهرية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 21 من يوليو الجاري وحتى مساء الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2024م، مشيرًا إلى أن الكليات المعنية باختبار القدرات تبدأ في استقبال الطلاب بداية من الأحد الموافق 28 من يوليو لأداء الاختبارات، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات تقرر لها أن تنتهي في 23 من أغسطس 2024م.

وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أبناءه طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمتابعة صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر لمعرفة كل أخبار الجامعة من خلال الربط المرفق: https://www.facebook.com/mediaazhar1?mibextid=JRoKGi



