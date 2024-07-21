اليمن يؤكد موقفه الثابت الدعم لجهود إحلال السلام الشامل والعادل

إيمان حنا

شدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، على موقف الحكومة اليمنية الشرعية الثابت الدعم لجهود إحلال السلام الشامل والعادل، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت".

وأشار الأريانى إلى أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من المساعى من أجل سلام يضمن إنهاء الحرب وعدم تكرارها، مؤكدا تعاطيها الإيجابي مع كل الجهود في مختلف جولات الحوار.

جاء ذلك خلال لقائه مع كبيرة الاستشاريين في مكتب المبعوث الأممي في اليمن، والتى بدورها استعرضت استراتيجية مكتب المبعوث ورؤيته القاعدية للسلام والشمولية، الرامية إلى تعزيز السلام المستدام في اليمن، والتي تركز على المجالات المحددة ضمن استراتيجية مكتب المبعوث الخاص حول الشمول والتضمين، بالتوازي مع اللقاءات التشاورية المستمرة التي عقدها المكتب لوضع رؤية قاعدية (من القاعدة الى القمة) لعملية سلام شاملة وجامعة في اليمن، بهدف ايجاد مساحة يمكن للنساء والشباب خلالها المشاركة بفعالية في صياغة اتفاقات السلام في اليمن، وتحديد الاستراتيجيات والاليات اللازمة لزيادة مشاركة النساء الكاملة والفعالة والمتساوية بما في ذلك المسار السياسي والاقتصادي والأمني، و دعم جهود الوساطة وعملية سلام شاملة وجامعة في اليمن برعاية الامم المتحدة.

وأكدت حرص "مكتب المبعوث" على عقد لقاء تشاوري بالتزامن مع موسم البلدة السياحي في حضرموت، واستغلال التواجد الكثيف للناس في هذا الموسم بغرض الالتصاق بالشارع ومقاربة الوضع، وإعطاء صورة ايجابية للعالم عن الوضع في اليمن.