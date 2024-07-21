الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من تداعيات استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات لغزة

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أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة بشكل كامل،مما يزيد من حدة الأوضاع الإنسانية المأساوية في جميع مناطق القطاع.

وقالت فرسخ ـ في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الأحد، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تدهورا وسوءا في كل يوم مع استمرار العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل الذي يستهدف المدنيين في المنازل والخيام والمستشفيات بالإضافة إلى استهداف النازحين داخل مراكز الإيواء التابعة للأونروا في القطاع".

وأشارت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى تفاقم الأوضاع على كافة المستويات لأكثر من مليوني نازح فلسطيني داخل الخيام ومدارس ومستشفيات الأونروا مع افتقار لأدنى مقومات الحياة بسبب شح المستلزمات الإغاثية والإنسانية في القطاع، مستنكرة في الوقت نفسه بشدة مواصلة الاحتلال عرقلة إدخال المساعدات إلى داخل القطاع واستمرار إغلاق معبر رفح البري الحيوي من الجانب الفلسطيني منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت فرسخ، أن هناك انعكاسات سلبية ملحوظة على إغلاق معبر رفح البري منها توقف الجهود والخدمات الإغاثية والإنسانية المقدمة لجميع المواطنين الفلسطينيين في القطاع نتيجة عرقلة إدخال المساعدات ومنع الجرحى والمرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم حتى باتت حياتهم في خطر شديد.