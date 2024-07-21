المؤبد للمتهم بقتل زوجته وجنينها بسلاح أبيض فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين وعاصم ياسين بكر وأحمد زغلول المنوفي وأمانة سر عمرو جمال، بمعاقبة الزوج المتهم بقتل زوجته الحامل بـ44 طعنة بقرية الراهبين مركز سمنود، بالسجن المؤبد، لانتفاء ظرف سبق الإصرار.

كانت المحكمة قد أجلت القضية لجلسة اليوم، لحين ورود تقرير مستشفى الصحة النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمه، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع، واصدرت قرارها المتقدم.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، بعدما قام بقتل زوجته، وكشفت التحقيقات أن المتهم، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتل زوجته الحامل بأن احضر سلاح ابيض وانهال عليها بالضرب واصابها بـ44 طعنة قاتلة اودت بحياتها هي والجنين، وتم احالته للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.