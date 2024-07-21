القوات الروسية تحرر بلدتى روزوفكا وبيشانوى نيجنى فى مقاطعة خاركوف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي روزوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في مقاطعة خاركوف.

جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية - الذى أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) - وأضاف "أن وحدات من قوات مجموعة الغرب حررت بلدتي روزوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في مقاطعة خاركوف،وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 520 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، وعدد من المدافع، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي كيو-50"، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع : "ان وحدات من قوات مجموعة الشمال استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوف، كما صدو 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية ، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 145 جنديا، و3 مركبات، وعدد من المدافع".

وأكد البيان أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب حسنت الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 510 جنديا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتي، كما تم تدمير عدد من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.