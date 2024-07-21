العثور على مسن مقتولا داخل شقته فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات العثور على جثة مسن مقتولا داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي تولت التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن مصاب بطعنات.



عقب بمناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.