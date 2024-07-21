"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: إنقاذ 18 شخصا بشواطئ الهانوفيل

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إنقاذ 18 شخصا بشاطئ الهانوفيل العام وشاطئ الهانوفيل الخدمة، من عائلات مختلفة، حيث إنه تم انجرافهم فى مياه البحر نتيجة للتيارات المفتوحة، وفى الحال توجه رجال الإنقاذ بشاطئ الهانوفيل العام لإنقاذ الرواد. وتم الاستعانة برجال إنقاذ شاطئ الهانوفيل الخدمة لكثرة الأعداد المنجرفة بالمياه وذلك لسرعة إنقاذ الأرواح.

وأسماء رجال الإنقاذ هم:

من شاطئ الهانوفيل العام، "كريم السيد محمد، حسن محمد عم"، ومن شاطئ الهانوفيل الخدمة "أحمد محمد إسماعيل، محمد عبد الله ابراهيم. وتقدمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بوافر الشكر والتقدير لكل رجال الإنقاذ بالشواطئ، لما لهم من دور فعال فى الحفاظ على سلامة وأرواح الرواد وأمنهم داخل الشواطئ.

وناشدت السياحة والمصايف بالإسكندرية، جميع الرواد الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.



