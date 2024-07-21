الحكومة اليمنية: ندين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة أراضينا

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أدان اليمن بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة أراضي البلاد في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وحمل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المصدر تحذيره للمليشيات الحوثية من استمرار رهن مصير اليمن، وأبناء شعبه والزج بهم في معاركها ومن أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لحروب عبثية، ومشاريع تخريبية في المنطقة.

كما دعا المصدر اليمني المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا السياق أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو دعم الحكومة اليمنية لاستكمال بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216.

كما جددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ودعت في هذا الخصوص المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.