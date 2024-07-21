الحكم فى استئناف شقيق كهربا على حبسه سنتين بتهمة البلطجة السبت المقبل

كتب سليم على

حجزت محكمة جنح مستأنف المعادى، جلسة السبت المقبل، للحكم في استئناف شقيق محمود كهربا لاعب النادى الأهلى ومتهم آخر، على حكم حبسهما سنتين، فى اتهامهما بالبلطجة والتعدى على منشأة سياحية، والحبس 3 أشهر للمتهم الثالث بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

كان دفاع رضا البحراوي، أكد أن موكله تصالح في محضر الجلسة، وأمام جهات التحقيق بشكل رسمي، حيث تنازل عن اتهامه بالسب والقذف وكسر سيارته، مضيفا أن هنالك اتهامات لا تسقط بالتصالح وهي البلطجة والتعدى على منشأة سياحية.

وكشفت التحريات أن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا بإحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق محمود كهربا، وتبين أن سبب المشاجر أنه أثناء دخول شقيق اللاعب لم يلق المطرب رضا البحراوي التحية له أثناء دخوله، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدى.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.