التحقيق فى واقعة تعرض أطفال لحالات اختناق داخل حمام سباحة بنادى بالقاهرة

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة تعرض 11 طفلا لحالة اختناق، في أحد الأندية بمنطقة مصر القديمة نتيجة تسرُّب غاز الكلور من حمام سباحة.

على الفور تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات بالقرب من النادى محل الواقعة، وتم عمل اللازم واستقرت الحالة الصحية للمصابين بعد تلاقيهم العلاج.

تفاصيل الواقعة بدأت بتعرض أطفال لحالات اختناق داخل نادي بمصر القديمة، نتيجة تسرُّب غاز كلور من حمام سباحة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا بتعرض مجموعة من الأشخاص لحالات اختناق خلال وجودهم داخل حمام السباحة بالنادي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.