البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي في يونيو

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أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (حوالي 34.9 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.



وأوضحت الهيئة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات حوالي 1.47 تريليون يوان.



وفي النصف الأول من العام الجاري، أسهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود.



وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أمريكي في النصف الأول؛ ما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.



وفيما يخص التجارة الخارجية ..أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك الصينية في بلدية بكين تسجيل العاصمة الصينية رقما قياسيا عاليا في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024.



وأشارت مديرية الجمارك الصينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " اليوم /السبت/ إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 % على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة؛ لتشكل 8.7 % من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.



وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهما مهما لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 % من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.



ومن بين هذه الصناعات الناشئة، سجلت قطاعات بطاريات أيون - الليثيوم والهواتف المحمولة زيادات في الصادرات بنسبتي 92.3% و57.8 % على التوالي.



وخلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات العلامات التجارية المحلية في بكين 113.48 مليار يوان، لتنمو بمعدل 17.9%.