إيطاليا تحتج لدى الناتو على انتخاب إسبانى ممثلا لها فى منطقة البحر المتوسط

فاطمة شوقى

شعرت إيطاليا بصدمة في ظل التعيين المحتمل - الذي يؤكد حلف شمال الأطلسي أنه لم يتم رسميا بعد - لإسباني في منصب، ممثل منظمة الأطلسي للعلاقات مع دول جنوب أوروبا، حسبما قالت صحيفة لا ستامبا الإيطالية.

واعتبر وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن قرار تعيين الإسباني خابيير كولومينا ممثلا خاصا لحلف شمال الأطلسي، الناتو ، للعلاقات مع دول الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط هو "خيانة".

وقال كروسيتو، المقرب جدًا من رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني وأحد مؤسسي حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف إلى جانبها، "أعتبرها إهانة شخصية ، وخيبة أمل عميقة".

وأكدت مصادر رسمية، أن حكومة ميلوني بعثت برسالة احتجاج إلى حلف شمال الأطلسي، أبدت فيها استغرابها وخيبة أملها لستولتنبرج، بسبب التعيين الذي لم يعلن عنه الحلف رسميا بعد.

ويشغل كولومينا منصب نائب الأمين العام للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي والممثل الخاص للأمين العام لجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى كونه رجلاً موثوقًا به لستولتنبرج.

وقال وزير الدفاع الإيطالى "لقد كتبت رسالة قاسية للغاية، لقد أثار غضبي، وستكون هناك عواقب ، ولقد كانت خيانة لمبدأ: إيطاليا هي التي حاربت من أجل تقديم دور المبعوث للجبهة الجنوبية، وفي قمة واشنطن وافق 32 زعيما".

وأضاف "لم يكن ستولتنبرج يريد تسمية ممثل للجنوب، واضطر إلى إدراجه في القرار لأن إيطاليا أرادته، وهكذا انتقم بإعطاء الدور لإسباني، ويبدو لي أنه سلوك فظيع.

ويشغل كولومينا منصب نائب الأمين العام للشؤون السياسية والأمنية لحلف الناتو منذ عام 2021 والممثل الخاص للأمين العام لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وبين عامي 2017 و2021 كان نائب الممثل الدائم في السفارة الإسبانية قبل هذه المنظمة. وقبل ذلك، زار السفارات الإسبانية في طوكيو وبوينس آيرس ودمشق والأمم المتحدة في نيويورك.