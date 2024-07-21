إعلام إسرائيلي: عشرات الحريديم يتظاهرون قبالة قاعدة عسكرية احتجاجا على تجنيدهم

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الإعلام الإسرائيلي بأن عشرات الحريديم يتظاهرون قبالة قاعدة عسكرية شرق تل أبيب احتجاجا على أوامر تجنيدهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

يذكر أنه فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية، تحديات كبيرة على عدة جبهات، بما فى ذلك الأمنية والاقتصادية خصوصًا ارتفاع تكاليف الحرب المستمرة فى غزة.. ظهرت فكرة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"؛ كأداة لتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالحرب.. ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية؛ فإن تجنيد "الحريديم" يمكن أن يوفر حوالى 1.3 مليار شيكل سنويًا.



وعقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزامية تجنيد "الحريديم" فى الجيش الإسرائيلي، قدمت وزارة المالية بيانات وأرقامًا توضح الجدوى من هذه الخطوة فيما يتعلق بالنفقات الحكومية، حيث يتلقى الجنود الاحتياط تعويضات من الحكومة الإسرائيلية، على عكس الجنود النظاميين؛ مما يزيد من تكاليف استمرارهم فى الخدمة وزيادة أيام الاحتياط بسبب إصرار الحكومة على استمرار حربها الضارية على قطاع غزة.