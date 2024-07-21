أوغندا: عائدات تصدير البن تسجل أعلى مستوى لها منذ 30 عاما

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كشفت هيئة تنمية البن الأوغندية أن عائدات البلاد من صادرات البن بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023/2024 وهو أعلى عائد مسجل على مدار الثلاثين عاما الماضية.



وأشارت الهيئة - في تقرير لها - إلى أن عائدات صادرات البن الأوغندي زادت بنسبة 35.3% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بإيرادات بلغت 846 مليون دولار أمريكي فقط للعام المالي السابق عليه.



وأوضحت أن حجم صادرات أوغندا من البن ارتفعت بنسبة 6.3% لتصل إلى 6.13 مليون كيس (1 كيس = 60 كجم) أو ما يعادل 367 ألف و800 طن خلال الفترة بين أول يوليو 2023 ونهاية يونيو 2024.



وأضافت أن ارتفاع العائدات يرجع، بخلاف نمو الطلب، إلى زيادة سعر بن روبوستا، الذي تنتجه أوغندا بشكل أساسي، بنسبة 16.8% ليصل متوسط سعر الرطل (1 رطل = 453 جرام) إلى 1.93 دولار في أبريل 2024 وهو أعلى سعر له منذ نحو 45 عاما.



ونوهت بأن أسعار البن في بورصة لندن اتخذت اتجاها تصاعديا منذ يناير الماضي حيث ارتفعت بنسبة 45% لتصل إلى ذروة قدرها 4546 دولارا للطن في 25 أبريل 2024.



ويعد الاتحاد الأوروبي هو الوجهة الرئيسية لصادرات البن الأوغندي، حيث يستحوذ على 70% من شحناته يليه الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والهند وصربيا.



جدير بالذكر أن بن روبوستا يمثل أكثر من 80% من الإنتاج السنوي للبن في أوغندا والذي يقدر بحوالي 6.7 مليون كيس أو أكثر من 402 ألف طن.