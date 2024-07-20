اليوم السابع
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‎مشروعات تم تنفيذها لدعم الامن الغذائي فى مصر.. تعرف عليها

السبت، 20 يوليو 2024 06:00 ص
‎مشروعات تم تنفيذها لدعم الامن الغذائي فى مصر.. تعرف عليها مشروع توشكي الخير - أرشيفية
‎كتبت أسماء نصار

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‎وضع الدولة المصرية مجموعة من المحاور والسياسات التى  تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائى ضمن ‎ولتحقيق أهداف استراتيجية مصر ،2030  وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1-  زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي .

‎2-  مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.

‎3-  تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية.

‎4- تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

‎5-  التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

 







الامن الغذائي

الزراعة

توشكى

التوسع الافقى



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