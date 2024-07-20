وزير الاستثمار والتجارة يفتتح معمل ووحدة الـ PT بالرقابة على الصادرات

كتب - إسلام سعيد

يفتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم السبت معمل جديد ووحدة الـ PT لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، في إطار السعي إلى التسهيل في حركة التجارة وتسهيل تحليل العينات للسلع المختلفة.

نجحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار، في زيادة عدد المعامل المختلفة سواء معامل السلع الصناعية أو معامل السلع الغذائية بجانب المعامل الكيميائية، وذلك بهدف التسهيل على المجتمعي الصناعي وتسريع الافراج عن الرسائل الاستيرادية والتصديرية.

وكشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات، أنه يجري تدشين 10 معامل جديدة لتحليل السلع الصناعية منها 7 معامل في ميناء السخنة منها معمل اختبار ترشيد استهلاك المياه ومعمل الأجهزة المنزلية التي تعمل بالمنتجات البترولية ومعمل المساعدين والكواريك ومعمل الأمان الكهربائي ومعمل القوابس والمفاتيح الكهربائية ومعمل قواطع التيار الكهربائي ومعمل للاختبارات الضوئية، كما كشف التقرير، عن العمل على تدشين 2 معمل بالقاهرة و معمل في ميناء الدخيلة.



وأشار التقرير إلى اترافع عدد معامل تحليل السلع الصناعية إلى 136 معمل على مستوى الجمهورية موزعة بين 38 معمل في القاهرة و 12 معمل في الإسكندرية و 22 معمل في ميناء الدخيلة و 14 معمل في بورسعيد و14 في دمياط و 12 معمل في شرق بورسعيد و 22 معمل في العين السخنة و 2 معمل في الأدبية.