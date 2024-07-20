وزير الإسكان يصدر حزمة تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، مع مسئولى أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

وأصدر وزير الإسكان حزمة من التوجيهات والتكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، تضمنت التأكيد على سرعة ترفيق وإتاحة الأراضى بالمناطق الصناعية، وتعزيز فرص الاستثمار بتلك المناطق، فهذا ملف مهم جداً، وله أولوية كبيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعظيم دور الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة.

,وجه الوزير مسئولى أجهزة المدن الجديدة، بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الحصص العينية للهيئة وتسويقها من خلال المطورين، وكذا متابعة التزام المشروعات الاستثمارية بالبرامج المحددة للتنفيذ، وسرعة التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لطرح قطع الأراضي السكنية الشاغرة "المتخللات" ضمن برنامج مسكن، وتكثيف خطة طرح الأراضى الاستثمارية بمختلف أنواعها.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على الاهتمام بالهوية البصرية للمدن الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق وأعمال الإنارة، ووضع لافتات إرشادية للطرق والأحياء السكنية، وتخصيص شركة تشغيل وصيانة لكل محور من المحاور الرئيسية، والاهتمام بأعمال النظافة، ورفع المخلفات، وصيانة المسطحات الخضراء، والتوسع في استخدام مغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، والتصدى للمخالفات والتعديات وتغيير النشاط، وتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة لكل مدينة، وعدم التهاون فى تحصيل أى مستحقات مالية للهيئة وأجهزتها، وسرعة تحصيل المتأخرات، ووضع خطة إعلانية لكل مدينة، وتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة، ووضع مستهدفات مالية لحصيلة الإعلانات بكل مدينة، والعمل على تحقيقها.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن موقف تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الشيخ زايد)، موجهاً بالمتابعة الدورية والحثيثة لمختلف المشروعات، فالمتابعة هى سر النجاح، وكذا التواصل المباشر بين مسئولى أجهزة المدن الجديدة والمواطنين، والاستماع لمطالبهم وشكاواهم، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد الحلول المناسبة لحل مشاكلهم.