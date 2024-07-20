وزارة الطيران: انتظام الحركة الجوية للرحلات الدولية بمطار القاهرة بنسبة 97‎%

كتب محمود عبد الغني

أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة للوقوف على مستجدات الأمور أولا بأول بشأن الأعطال التقنية التي تعرضت لها العديد من المطارات حول العالم وتأثيراتها على حركة الطيران المدني، فأن الوزارة تؤكد على انتظامية الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبه تصل إلى حوالى 97%، خلال مرحلتي السفر والعودة من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطار القاهرة الدولي بلغ ما يقرب من 126 رحلة بإجمالى 19,422 راكبا، كما استقبل مطار القاهرة الدولي 105 رحلات دولية كان على متنها 15,127 راكبا، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى لليوم السبت وحتي الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .