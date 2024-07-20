هجومين على سفينة بريطانية قبالة اليمن.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا عن هجومين على سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي المخا باليمن مما ألحق أضرارا طفيفة بالسفينة.

وأبلغ ربان السفينة عن وقوع هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضا بالقرب من السفينة"، وقال الربان إن "السفينة وطاقمها بخير".

وتلقت الهيئة ـ وفي وقت سابق اليوم السبت ـ بلاغا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية حدثت في وقت متأخر من أمس الجمعة.

يأتى الهجوم فى سياق سلسلة من الهجمات بدأتها جماعة "الحوثي" على السفن تجارية منذ 19 نوفمبر الماضى؛ مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ، بالتزامن مع هجمات أمريكية بريطانية على أهداف للحوثيين فى اليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد استهداف 3 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فى اليمن فى البحر الأحمر، الاثنين الماضى.

وفالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها على منصة إكس: "فى الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية فى تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين، فوق البحر الأحمر وسفينة سطحية مسيرة فى البحر الأحمر.