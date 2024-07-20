نقيب الغزل والنسيج: الرئيس السيسى الداعم الأول للصناعة بالقطاع

كتبت آية دعبس

كرمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، عددا من العمال المثاليين، نظرًا للدور الذي أدوه طيلة مسيرتهم العملية.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، إن تكريم العامل المثالي، يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي لعبه هؤلاء في خدمة شركاتهم، والتضحية من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي شهد كثيراً من التحديات والأحداث الكبيرة، على مدار العشرين عاماً الماضية.

وأكد إبراهيم فى كلمته، أن الرئيس السيسى هو الداعم الاول لصناعة الغزل والنسيج مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل استكمال بناء مصر الحديثة والقوية والصناعية تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن القيمة ليست فى الشهادة فقط التى يتسلمها العامل، ولكن كل عمال الغزل والنسيج لدينا مثاليبن وضحوا كثيرا وتحملوا ما لا يتحمله بشر مقابل الدفاع عن تلك الصناعة والنهوض بها مرة أخرى كما كانت.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم، أن إصلاح المنظومة يحتاج لجهد شاق وتحديات كبيرة جدا، وأن عمال الغزل والنسيج هم على الحق المبين وتحملوا الكثير، وأن هذا البيت بيت المرحوم "أحمد فهيم" سوف يظل منبرا للدفاع عن حقوق العمال رغم أنف المتربصين.

واختتم رئيس النقابة العامة، كلمته قائلا إن هذا التكريم يمثل تكريما لكل زملائنا العاملين بالقطاع : وأن الفترة المقبلة تحتاج الى ان يصبح الجميع على قلب رجل واحد ولا ينظرون الى الوراء أو الى ثرثرة الجهلاء، موضحا أن الأوطان تبنى بالعمل والاجتهاد وليست بالأصوات والنداء. موجها التحيه والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقوات المسلحه والشرطه المدنيه علي مايبذلونه من جهد للحفاظ علي الأمن القومي المصري الخارجي والداخلي في ظل تحديات كبيره داخليا وخارجيا

وأضاف الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة، أنَّ العامل هو أهم عنصر في سلسلة حلقات الإنتاج وتشجيعنا له وتقديرنا لعمله يعطيه الثقة بنفسه على بذل المزيد من جهده.

وأعرب العضو المنتدب التنفيذى عن شكره لكل العمال على المجهود المتميز للعمال خلال هذه الفترة قائلاً: أن الفترة الحالية شهدت تطورات كثيرة على أرض الواقع شهدها القاصى والدانى، وسوف تشهد الفترة المقبلة أيضا الكثير والكثير من التطورات تجاه تلك الصناعة.



فيما قال اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن العامل الذي يكد ويتعب طيلة العام بهدف كسب رزقه، يستحق منا كل التقدير والاحترام، فيجب علينا جميعا أن نقدر جهده ونحتفل به ونشجعه دائما على هذا الجهد المستدام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، اليوم جئنا لنتكلم مع العمال وليس فقط لنكرمهم، وأن الرئيس السيسى أعطى قوة دافعة قوية لتلك الصناعة للنهوض بها كما كانت فى سابق عصورها .



واختممت الاحتفاليه بتوزيع شهادات التقدير للعاملين المكرمين وسط جو يشوبه التقدير والفرحه بين الحضور بأهمية العامل المصري كعنصر أساسي في العملية الإنتاجية.



