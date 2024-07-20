نائب وزير إلاسكان يستعرض من ليبيا جهود تنفيذ مشروعات المياه والصرف

كتب أحمد حسن

في إطار زيارة عمل إلى دولة ليبيا، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفد مصري، في افتتاح ورشة عمل بعنوان "محطات معالجة مياه الصرف الصحي الواقع والتحديات"، بالجمهورية الليبية، والتي نظمها جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدولة ليبيا، وذلك بحضور وزير الإسكان والتعمير الليبي، ووزير الحكم المحلي بدولة ليبيا، وممثلى وزارة الإسكان والتعمير الليبية، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بليبيا.

رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين، والدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق المصري السابق - محافظ القاهرة الأسبق، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان المصرية، وبعض خبراء ومتخصصي مياه الشرب والصرف الصحي المصريين، كما حضر ورشة العمل لفيف من الاستشاريين وشركات المقاولات المصرية والعربية والدولية المتخصصة في مرافق الصرف الصحي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن امتنانه وشكره وتقديره للشعب الليبي والمسئولين في وزارة الإسكان والتعمير بليبيا، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لحفاوة الاستقبال.

ونقل الدكتور سيد إسماعيل، للحضور، تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، وتمنياته بنجاح ورشة العمل وتحقيق مستهدفاتها.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، خلال كلمته، جهود الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات السابقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تضافر جميع جهود الدولة المصرية بكافة جهاتها وهيئاتها العاملة والمعنية بملف المياه، مشيراً في هذا الإطار إلى نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر حالياً.

وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين المصري والليبي، فيما يخص تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإتباع نظم التشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات إعادة التأهيل ورفع كفاءة الأصول القائمة، ودراسة إنشاء جهاز تنظيمي بدولة ليبيا أسوة بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في مصر، والاستفادة من خبرات الجهاز في مراقبة وتقييم أداء مقدمي الخدمات بما في ذلك القطاع الخاص على المستوى القومي، والحفاظ على جودة المياه المنتجة، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

,أشار نائب وزير الإسكان، إلى الخبرات الكبيرة للجانب المصري في مجال التخطيط العمراني، والمخططات العامة، وبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، والتي يمكن الاستفادة منها بدولة ليبيا.



وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، جاهزية شركات المقاولات المصرية الوطنية والمكاتب الاستشارية المتخصصة، وخبراء مياه الشرب والصرف الصحي للعمل مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفاته وتنفيذ البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي بليبيا، للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة الليبية، متمنياً نجاح تنظيم ورشة العمل وتحقيق أهدافها.