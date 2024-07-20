نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام برنامج إعداد مدربين TOT

سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، فعاليات ختام وتوزيع شهادات برنامج إعداد مدربين TOT، وذلك بمقر مركز شباب " توشكى"، بحي غرب سوهاج، بحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج،

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ختام برنامج إعداد مدربين TOT مهارات قيادية ومهارات حياتية لأعضاء نادى القيادات الشبابية بسوهاج، يأتي ضمن خطة " صيف شبابنا " الذي نفذ خلال الفترة من 15 وحتى 18 يوليو الجاري على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور 60 مستفيد من الشباب، لافتا إلى أنه تم إدارة التدريب عن طريق متخصصين من جامعة سوهاج، ومدربي وزارة الشباب والرياضة، مضيفا أن التدريب تم على أنماط الشخصية، ومهارات العرض والتقديم، وفن التواصل وتنمية الذات والثقة بالنفس، وفن القيادة، والتعريف بقانون الهيئات الشبابية.



وفي ختام الفعاليات قام نائب محافظ سوهاج بتكريم المشاركين في التدريب، وتوزيع شهادات التقدير عليهم، مؤكدا أهمية دور الشباب، والمشاركة الإيجابية لهم، في كافة القطاعات، ثم قام بجولة تفقدية داخل مركز الشباب تابع خلالها مجموعة من الأنشطة الرياضية الجارية بالمركز.