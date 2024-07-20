مقتل برلمانية أوكرانية سابقة إثر محاولة اغتيال فى لفوف

وكالات

أفادت وسائل إعلام أوكرانية الجمعة، بأن النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني (الـ"رادا") إيرينا فاريون لقيت مصرعها بعد تعرضها لمحاولة اغتيال في مدينة لفوف.

وبحسب وكالة "أونيان" الأوكرانية، "توفيت النائبة إيرينا فاريون وهي في المستشفى بعد تعرضها لإطلاق نار في لفوف".

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلا عن البرلماني إيغور زينكيفيتش، أنه جرت محاولة لاغتيال النائبة السابقة.

وبحسب مذيعة قناة "إسبرسو" مارتا أوليارنيك فإن الحادث وقع في شارع ماساريك، حيث أطلق شخص مجهول النار على فاريون في معبد.

وكما قالت ناتاليا ماتولينيتس رئيسة خدمة التخدير في الوحدة الطبية الأولى في لفوف في وقت لاحق، فقد تم تسليم السياسية وهي في حالة حرجة مع وجود علامات على جرح مفتوح ناجم عن طلق ناري.

وكانت النائبة السابقة قد وقفت مرارا ضد استخدام الأوكرانيين للغة الروسية ودعت إلى العنف ضد المتحدثين بالروسية، كما أعلنت استعدادها لـ "ضرب هؤلاء الأشخاص على وجوههم بالأحذية، واقترحت ركلهم في أفواههم".

وفي نوفمبر من العام الماضي، فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية ضد فاريون بموجب أربع مواد، وكان أحد الأسباب هو تصريحاتها حول المقاتلين الناطقين بالروسية في القوات المسلحة الأوكرانية.