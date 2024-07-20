مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو إلى وقف القتل فى غزة

أ ش أ

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء العنف والقتل في قطاع غزة.

وأوضح رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سكان غزة تعرضوا خلال الأسبوع الماضي لموجة جديدة من الغارات الجوية، بعد أن أمروا بالانتقال إلى مناطق أخرى قيل إنها آمنة ثم تم استهدافها.

وقال: "منذ 12 يوليو الجاري لقي 503 فلسطينيين حتفهم معظمهم في وسط غزة، ووقعت إصابات جماعية يومي 13 و14 من هذا الشهر في خان يونس، وأعقب ذلك هجمات أخرى في 15 و 16 من الشهر ذاته، استهدفت مدارس تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط غزة والمواصي بخان يونس، مما أدى إلى استشهاد 59 مواطنا وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين".