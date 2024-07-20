اليوم السابع
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مطران جنوب أمريكا يلتقي بطلبة وخريجي الكلية الإكليريكية بالمنيا

السبت، 20 يوليو 2024 09:17 ص
مطران جنوب أمريكا يلتقي بطلبة وخريجي الكلية الإكليريكية بالمنيا مطران جنوب أمريكا يلتقي بطلبة وخريجي الكلية الإكليريكية بالمنيا
كتب: محمد الأحمدى

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التقى الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية برفقة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، بطلبة وخريجي الكلية الإكليريكية اللاهوتية والمعاهد الدينية بإيبارشية المنيا، بكنيسة الأمير تادرس التابعة للإيبارشية.

وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "دور النعمة الإلهية ما بين العهد القديم والعهد الجديد"، وقد شارك باللقاء أكثر من 400 فرد من الكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية والعديد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وفى سياق متصل، كان  الأنبا فام أسقف شرق المنيا زار برفقة وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة المنيا لتقديم التهنئة للواء عماد كدواني محافظ المنيا الجديد.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

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الكنيسه القبطيه

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