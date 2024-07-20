محافظ الفيوم يبحث مع وفد مؤسسة "أزهري" آليات استكمال كليات فرع جامعة الأزهر

الفيوم رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مجلس أمناء مؤسسة أزهري، مجالات التعاون المشترك لاستكمال فرع جامعة الأزهر الشريف بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

ضم الوفد، المستشار محمود الهواري رئيس مجلس أمناء مؤسسة أزهري، وعبد الحكيم اللواج نائب رئيس مجلس الأمناء، والمستشار أحمد ماهر أمين الصندوق، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم جامعة الأزهر.

خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل النهوض بفرع جامعة الأزهر الشريف على أرض محافظة الفيوم، واستكمال عدد من التخصصات والكليات المطلوبة بالفرع، للتيسير على أبناء المحافظة من مشقة السفر إلى القاهرة والمحافظات المجاورة، حيث من المقرر إنشاء 8 كليات جديدة، منها 4 كليات كمرحلة أولى، تضاف إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية التي تم افتتاحها بالفرع وتضم 4 شعب أو كليات فرعية هي الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية التركيز على التخصصات التكنولوجية الجديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كليات الهندسة المتطورة، والكليات الطبية، تخدم مجالات سوق العمل المختلفة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة للقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، لعرض المطالب والاحتياجات المتعلقة بالكليات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بفرع جامعة الأزهر بمحافظة الفيوم، وبحث آليات التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وأضاف، أن وجود فرع لجامعة الأزهر على أرض محافظة الفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية.



