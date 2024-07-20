متحدث جيش الاحتلال: الهجمات الحوثية ضد مصالحنا كانت تستحق ردا عسكريا حاسما

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الهجمات الحوثية ضد مصالحنا كانت تستحق ردا عسكريا حاسما"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الهجوم على الحديدة رسالة لكل من يريد إلحاق الأذى بنا"، مؤكدا أنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية والهجوم على اليمن من أبعد الهجمات في التاريخ.

وتابع: "طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها بعد تنفيذ الضربات في اليمن"، مضيفا أن ميناء الحديدة كان وسيلة لتهريب السلاح للحوثيين.

وواصل: "العملية التي نفذناها في اليمن اليوم كانت من أكثر العمليات العسكرية تعقيدا".