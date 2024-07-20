اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: قصفنا تمركزات جيش الاحتلال فى جنوب مدينة غزة

السبت، 20 يوليو 2024 10:47 ص
فصائل فلسطينية: قصفنا تمركزات جيش الاحتلال فى جنوب مدينة غزة الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت فصائل فلسطينية إنها قصفت بقذائف الهاون تمركزات جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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