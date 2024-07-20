اليوم السابع
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خلال الساعات الماضية..

فصائل فلسطينية: إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية بالعدوان على قطاع غزة

السبت، 20 يوليو 2024 11:06 ص
فصائل فلسطينية: إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية بالعدوان على قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت حركة حماس إن العدوان على كل أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية بمثابة رد من إسرائيل على رأي محكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت "حماس": نطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع ضد قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية، أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مضيفة أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.







حماس

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