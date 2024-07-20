فريق طبى بجامعة سوهاج ينجح فى توصيل عظيمات الأذن الوسطى لمريض.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة سوهاج، وبالتعاون مع قسم التخدير، في إجراء عملية إعادة توصيل عظيمات الأذن الوسطي لمريض فقد السمع التوصيل، بعد تعرّضه لحادث، وذلك لأول مرة بتقتية منظار الأنف والجيوب الأنفية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأكد النعماني علي أن المستشفيات الجامعية بسوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في أعمال التطوير، والتحديث والتوسعات المستمرة، وذلك ضمن مساعى الجامعة الهادفة لمواكبة كل ما يحدث من جديد في مهنة الطب محلياً ودولياً لخدمة المرضي المترددين عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، إنه عقب استقبال المريض تم تجهيزه ودخوله غرفة العمليات، وبعد فحص عظيمات الأذن بالمنظار تبين وجود انفصال بين عظمتي السندان والركاب، وقد تم توصيل العظيمات بواسطة منظار الأذن الجراحي، موضحاً أن هذه الحالة تعد الأولى من نوعها عن طريق استخدام منظار الأذن بدلا من الجراحات التقليدية.

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفي الجامعي هى الأكبر من نوعها على مستوى صعيد مصر، وذلك بما تمتلكه من إمكانيات علمية وكوادر طبية متميزة في كافة الاقسام العلمية، تمكنها من إجراء عمليات طبية كبرى وصغري ومتوسطة ذات مهاره ناجحة، مشيداً بالفريق الطبي بقسمي الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير لما بذلوه من جهد كبير أسفر عن نجاح كامل للعملية وأعادة المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وقال الدكتور محمد عبدالقادر سلطان رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، أنه تم استقبال شاب في العقد الثاني من عمره يبلغ ١٧ سنة يدعي " م. م. ح" من محافظة أسوان يعاني من ضعف بالسمع توصيلي شديد بالأذن اليسرى جراء تعرضه لحادث، فعلي الفور تم فحص المريض طبياً وعمل اختبار السمع والأشعة المقطعية حيث تبين وجود ضعف سمع توصيلي شديد بالأذن اليسرى بسبب كسر وانفصال في عظيمات الأذن الوسطى الدقيقة بسبب الحادث، وقد تم توصيل العظيمات بواسطة منظار الأذن الجراحي، وتعد الحالة الأولى من نوعها عن طريق استخدام منظار الأذن بدلاً من الجراحات التقليدية.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي اجري العملية بسرعة ومهارة عالية بقسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور ابراهيم رزق محمد، ضم كلاً من الدكتورة دعاء محمد جاد، والدكتور عرفات محمود محمد، والدكتورة نهي ابوالقاسم، والدكتورة سارة مصطفي، والدكتور فرغلي عبدالرحمن، والدكتور محمد عبد السميع مدرس مساعد، والدكتور محمد سلطان طبيب مقيم، بينما تشكل فريق التخدير برئاسة الدكتور فوزي عباس وضم كلاً من الدكتور هيثم محمد اسماعيل، الدكتورة منار زكريا، ومن قسم التمريض فاتن محمود.



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