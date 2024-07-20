غرق طفلين أثناء الاستحمام فى مياه ترعة بقرية الغرابوة بقنا

قنا - صابر سعيد

لقى طفلان مصرعهما، اليوم السبت، غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام بترعة بقرية الغرابوة بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع إسماعيل حمدي السيد، 11 عاما، ومحمد شحات عبد الجواد، 11 عاما، إثر غرقهما بترعة بقرية الغرابوة بمركز دشنا.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي.