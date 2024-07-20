اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يوليو 2024 11:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

غرق طفلين أثناء الاستحمام فى مياه ترعة بقرية الغرابوة بقنا

السبت، 20 يوليو 2024 06:03 م
غرق طفلين أثناء الاستحمام فى مياه ترعة بقرية الغرابوة بقنا فريق إنقاذ - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفلان مصرعهما، اليوم السبت، غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام بترعة بقرية الغرابوة بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع إسماعيل حمدي السيد، 11 عاما، ومحمد شحات عبد الجواد، 11 عاما، إثر غرقهما بترعة بقرية الغرابوة بمركز دشنا.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي.







مصرع طفلين

قرية الغرابوة

مركز دشنا

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة