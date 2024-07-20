عشاق المشى يجمعوا هنا.. ممشى عالمى على أرض المنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورًا من ممشى كورنيش النيل بمحافظة المنيا ، حيث المشهد الجمالى على كورنيش النيل ، والممشى العالمى على الكورنيش الذى يتوافد اليه الرياضيين لممارسة رياضة المشى ولعب العقله وكذلك رياضة الجرى، هو يعد اطول ممشى بالصعيد حيث يصل طوله إلى 1800 متر، بطول امتداد الكورنيش.

ورصد التقرير جمال الممشى والأشجار التى تحيط به من جميع الاتجاهات وهو مفتوح طوال الأيام بالمجان للمارسة الرياضة والمشى، كما تم المقاعد الموجودة على الكورنيش والتى تتسع لأسر كامله أو عدد كبير من الاصدقاء ،تلك المقاعد التى تساهم فى رؤية نهر النيل والمتحف الاتونى من بعيد فى لوحة فنية مميزة .



يذكر أن كورنيش النيل تم تطويره على4 مراحل ويبلغ طوله حوالى 1800 متر وهو اكبر كورنيش فى الصعيد حيث يحتضن الكورنيش مدينة المنيا، هذا بالإضافة إلى وجود الممشى النيلى على الكورنيش والذى تتم فيه ممارسة الرياضة ،وخاصة رياضة المشى أو الجرى .

