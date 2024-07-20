شروط عامة يجب أن تعرفها قبل الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية

كتب زكى القاضي

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتى تضم كليات (حربية– بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024.

وتتضمن الشروط العامة للقبول أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2024 وعام 2023 ، وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2023.

كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك ، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية ، وألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى (كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحد أدنى، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية.

أيضا يجب أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

وكذلك يجب على الطالب أن يجتازالإختبارات الآتية : ( الإختبارات النفسية المختلفة - إختبار المعلومات العامة -الإختبار التفضيلى " اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى – الرياضيات – الفيزياء- الكيمياء – الأحياء " طبقاً للكلية المرشح لها - الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل " التحاليل التخصصية المتقدمة " - الإختبار الشخصى كشف الهيئة "وفقاً لتقييم لجنة الإختبار )، ويُحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

ويجب أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقديم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات).

ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى، ويُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط،ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية .