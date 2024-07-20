سفير روسيا بواشنطن: الادعاءات الأمريكية بشأن جيرشكوفيتش لا أساس لها من الصحة

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قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، اليوم /السبت/، إن ادعاءات السلطات الأمريكية بشأن المواطن الأمريكى إيفان جيرشكوفيتش (المُدان فى روسيا بتهمة التجسس) ليس لها أى أساس أو تأثير بعد إثبات إدانته.



وقال أنتونوف فى تصريح - نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "هذه ليست المرة الأولى التى نواجه فيها محاولات الدوائر الحاكمة الأمريكية لمهاجمة العدالة الروسية".



وأكد الدبلوماسى الروسى أن "النهج الانتقائى الذى تتبعه واشنطن فيما يتعلق بما هو صحيح وعادل وشرعى معروف جيدا"، مشددا على أن "إيفان جيرشكوفيتش لم يُحكم عليه بسبب عمله الصحفي، بل بتهمة التجسس".



وأضاف: "لقد ثبتت إدانته خلال إجراءات المحاكمة القانونية.. الادعاءات بأن روسيا تقوض حرية التعبير وتطارد الأمريكيين ليس لها أساس من الصحة".



جدير بالذكر أن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك فى روسيا كانت قد أصدرت فى وقت سابق من يوم أمس /الجمعة/ حكما بالسجن 16 عاما على الصحفى الأمريكى فى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.



ووفقا للمحققين، التزم جيرشكوفيتش السرية بشكل دقيق لدى تنفيذه مهمته حيث قام بناء على تعليمات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فى مارس 2023، بجمع معلومات تعتبر سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى شركات المجمع الصناعى العسكرى الروسي".



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف قد أكد فى وقت سابق أنه تم القبض على جغيرشكوفيتش متلبسا بالجريمة.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أنشطة إيفان جيرشكوفيتش "لا علاقة لها بالصحافة".