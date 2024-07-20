رئيس برلمان لبنان: العدوان على غزة له تداعيات خطيرة ويهدد استقرار المنطقة

إيمان حنا

حذر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري من التداعيات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من جراء مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة ولبنان منذ ما يزيد على 9 أشهر، وفق الوكالة الوطنية للإعلام .

واستبعد بري، نشوب عدوان إسرائيلي واسع على لبنان؛ مشددا على ضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن وقف الحرب بشكل دائم هو المدخل لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وأكد أن لبنان لا يحتاج إلى اتفاقات جديدة لعودة الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية، لافتا إلى أن هناك قرارا صادرا عن مجلس الأمن رقم 1701، ولبنان ملتزم بكل بنوده، وعلى المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل للكف عن خرقها وانتهاكها لبنود هذا القرار .

وتطرق بري إلى الأزمة السياسية الراهنة في لبنان والناشئة عن استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية والفشل في انجاز هذا الاستحقاق"، وقال: "اعطوني عشرة أيام من الحوار بين الكتل النيابية كافة، وخذوا إنجازا لهذا الاستحقاق.

وأكد أن الحوار بين الكتل هو من أجل التوصل الى اتفاق إما على مرشح، أو اثنين، أو ثلاثة أو أربعة مرشحين سيتم التوافق عليهم خلال سبعة او عشرة أيام من أجل الذهاب إلى قاعة المجلس النيابي وانجاز الانتخابات بنصاب نيابي دستوري ووطني.

وأكد بري وجوب تطبيق ما لم يطبق من بنود في إتفاق الطائف وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف والانتقال الى المدنية المدنية فهي مستقبل لبنان.

وحذر من الخطر الوجودي الذي يهدد لبنان من جراء تفاقم أزمة النازحين السوريين، داعيا الاتحاد الاوروبي إلى مقاربة تؤسس لإعادة النازحين إلى وطنهم ومساعدتهم ماديا وعينيا في بلدهم، وليس العكس.

وعن تصويت الكنيست الإسرائيلي على رفض إقامة الدولة الفلسطينية، قال بري: الموقف الإسرائيلي ليس مستغربا، لكن ما سيكون مستغربا اذا ما انتهت الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لأن ما يحصل في الضفة هو "ميني غزة"، ولم ينل الفلسطينيون حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، سيضع المجتمع الدولي وكل الذين ينادون بحل الدولتين في خانة الكذب.

وعن المتوقع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال: "الرهان على نتائجها لن يغير في واقع الأمور على مستوى المنطقة، فسياسة الادارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ثابتة سواء مع الديموقراطيين أم الجمهوريين.