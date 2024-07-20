حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين فى بولاق

كتب كريم صبحى

قررت نيابة بولاق أبو العلا، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.

وكشفت الداخلية ملابسات واقعة قيام شخصين بالقاهرة بالنصب على آخرين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء دراجات نارية)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بتضررهما من (شخصين "مالكى محل بيع دراجات نارية" - كائن بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب عليهما نظير شراء عدد (17) دراجة نارية "تروسيكل" وشحنها لهما مقابل مبالغ مالية متفق عليها - ولم يفا بذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أنكرا ذلك ، وأقرا بتسليم الدراجات النارية المتفق عليها لهما وقيامهما بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك ، وإتهما المُبلغان بعدم سداد باقى المبلغ المستحق نظير الشراء والشحن. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.