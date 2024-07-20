جيش الاحتلال: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت بعضها فى مناطق مفتوحة

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رجال الإطفاء يعملون الآن على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة هضبة الجولان تم رصد نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

