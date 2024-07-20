اليوم السابع
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جولة موسعة لوزير الإسكان لتفقد المرافق بعدد من المدن الجديدة

السبت، 20 يوليو 2024 01:01 م
جولة موسعة لوزير الإسكان لتفقد المرافق بعدد من المدن الجديدة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان
كتب ـ أحمد حسن

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يجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، جولة موسعة يتفقد خلالها المشروعات السكنية، ومشروعات المرافق (محطات مياه - محطات كهرباء - طرق - شبكات مرافق)، وغيرها من المشروعات التنموية، بعدد من المدن الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن"، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024 : 30/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة، وفقاً للمعلن.







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