جولة موسعة لوزير الإسكان لتفقد المرافق بعدد من المدن الجديدة

كتب ـ أحمد حسن

يجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، جولة موسعة يتفقد خلالها المشروعات السكنية، ومشروعات المرافق (محطات مياه - محطات كهرباء - طرق - شبكات مرافق)، وغيرها من المشروعات التنموية، بعدد من المدن الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن"، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024 : 30/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة، وفقاً للمعلن.