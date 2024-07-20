تغذية السمان بالزعتر والشطة الحارة لزيادة معدل النمو والمناعة.. تفاصيل

الشرقية- فتحية الديب

نجح مجموعة من طلاب المستوى الرابع بقسم الانتاج الحيوانى والداجنى بكلية تكنولوجيا وتنمية بجامعة الزقازيق، فى إضافة بعض الأعشاب الطبيعية مثل الزعتر والشطة الحارة على الأعلاف فى تغذية طائر السمان ومن خلال إجراء التجارب البحثية تبين زيادة معدل نمو السمان وزيادة إنتاجيته فى البيض وتقليل عملية النفوق فضلا عن تقليل استهلاك العلف.

ويقول الدكتور " حسن محمود الكلاوى" رئيس قسم الانتاج الحيوانى والداجنى بكلية تكنولوجيا وتنمية بجامعة الزقازيق، أن مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية، أعدوا مشروع بحثى عن السمان، يهدف الى تقليل تكلفة العلف عن طريق استخدام بعض الأعشاب الطبيعية لزيادة معدلات النمو وزيادة المناعة وانتاج البيض عند كيور السمان وتم استخدام اعشاب الزعتر والفلفل الحار لما لهما من تأثير من زيادة معدل القابلية استهلاك العلف وتقليل معدل النفوق وزيادة معدل البيض والخصوبة فى البياض الناتج

فيما أوضحت الدكتورة " سميرة سعيد" معيدة بقسم الانتاج الحيوانى والداجنى والمشرفة على المشروع، أن طلاب المستوى الرابع قاموا باضافة مواد طبيعية مثل نبات الزعتر والشطة على العلف فى تغذية طائر السمان، ومن خلال التجارب تبين أن استخدام تلك التجارب ساهمت زيادة معدل النمو فى السمانة الى 300 جرام فضلا عن تقليل استخدام الأعلاف لأن اى مشروع فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى 70 %منه استهلاك العلف، متابعة وبعد ذلك دخلنا فى مرحلة انتاج البيض،وكل انثى من السمان تبيض بيضة فى اليوم، وتبين من خلال التجار زيادة وزن البيضة من 12 جرام الى 15 و16 جرام

فيما تابع "كامل حسنين محمد" طالب بالفرقة الرابعة بقسم الانتاج الحيوانى والدجنى، أن فترة التسمين عبارة عن 42 يوما ،ويعتبر السمان طائر قريب من طائر الحمام، لكن فترة إنتاجه اقرب، ووجدنا فرق عن اضافة الزعتر والشطة الى العلف المستخدم فى تغذيته من زيادة معدل النمو للسمان وتقليل استخدام العلف لان السمانة تستهلك من 800 جرام وفى تجربتنا نستخدم 700 جرام.

وأضاف "نبيل ابراهيم احمد" من الطلاب المشاركين فى المشروع البحثى، أن السمان له فؤائد عديدة من حيث انتاج اللحوم والبيض وتم اضافة نبات الزعتر والشطة على العلف المستخدم لتغذية السمان مما ساهم فى زيادة نمو السمان وتقوية المناعة وتقليل النفوق عن الطائر واستهلاك العلف.

من جانبه تابع"مصطفي الديب" مشروعنا عن السمان استخدمنا اضافة الاعشاب الطبيعية مما ساهم فى زيادة حجم البيض والسمانة تبيض بمعدل 320 بيضة فى السنة الواحدة،ولون الإناث فيه رمادي فاتح والذكور رمادي ومنطقة الرقبة بنية اللون، ويمكن لطيور السمان أن تعيش حتى عمر 5 سنوات، ونصح أى شاب لديه مشروع خاص بتربية طائر السمان استخدام تلك الأعشاب الطبيعة وإضافتها على العلف وسوف يلاحظ الفرق الكبير وتقليل استخدام الأعلاف فضلا عن زيادة النمو وتقليل النفوق .



وقال مجموعة الطلاب المشاركين فى المشروع، على الرغم من صغر حجم بيض السمان إلا أنه يحتوي على مواد غذائية كثيرة ، البيضة الواحدة من بيض السمان توفر جزء كبير من الاحتياجات اليومية من فيتامين B12 و السيلينيوم وفيتامين B2 و غني جدا بالحديد ويحتوي على كمية كبيرة جدا من البوتاسيوم والذي يساعد على تحسين قدرة خلايا الدم الحمراء على القيام بوظائفها الحيوية ويحتوي على مضادات الأكسدة كما أنه مفيد لمرضى القلب.



وقال الدكتور" خالد محروس" عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، يؤدي مشروع تربية السمان دورا حيويا فى تلبية احتياجات الناس من اللحوم او البيض ولحم وبيض السمان من المنتجات الغذائية المناسبة لمرضى السكر، السمان غنى بالبروتين ويمكن تحسين الإبصار لكونه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها ويحتوى السمان على فيتامينات ا وب وه ، مما يسهم فى الوقاية من الشيخوخة المبكرة والحفاظ على النضارة الطبيعية للبشرة، وتقوية العظام ويحتوى على السمان على الفسفور والكالسيوم مما يقي من مشكلات العظام، ويعمل على تحسين صحة القلب ويساعد البروتين الموجود فى لحم السمان وبيضه فى الجسم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم ما يحسن صحة القلب ويقي من النوبات القلبية.