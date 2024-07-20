تجديد حبس المتهمين بسرقة محتويات المدارس فى منطقة السلام 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السلام، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الأبواب وشبابيك المدارس وبيعها لتاجر خردة.

وأدلى عاطلين متهمين بالسرقة فى منطقة السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ،حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الأبواب وشبابيك المدارس فى أوقات متأخره من اللليل وتحميلها على تروسيكل، وأضاف المتهمان ببيع حصيلة المسروقات من أبواب وشبابيك لتاجر خردة على علم أنها من متحصلات سرقة، وتقسيم الأموال بينهما.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (2 شباك ألوميتال – 12 قطعة ألوميتال) من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم المسروقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.