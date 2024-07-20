انطلاق مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية بحفل لـ" حمزة نمرة" أول أغسطس

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، انطلاق فعاليات برنامج مهرجان الصيف الدولي الواحد والعشرون بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 - 31 أغسطس 2024.

ويحيي حفل الافتتاح الفنان حمزة نمرة،وذلك يوم الخميس 1 أغسطس، الساعة 8.30 مساءً ، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبرى.

يأتى ذلك فيما تستمر فاعليات معرض ممتبة الإسكندرية الدولى للكتاب ، ويضم المعرض هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية، كما خُصص جناحًا للطفل يضم أكتر من عشر دور نشر متخصصة في كتب الأطفال، وخُصص كذلك جناحًا لسور الأزبكية؛ والذي تعرض فيه الكتب القديمة والنادرة.



ويُقام على هامش المعرض برنامجا ثقافيا متكاملا يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز المئة فعالية بين الندوات والمحاضرات، وورش العمل، والمؤتمرات، وتتنوع في محاورها بين: التاريخ والأدب، والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية، والدراما المصرية، والكتابة بكل فنونها، والإعلام، والشباب، والمرأة، والطفل، والعلاقات المصرية الثقافية، والنشر. كما يركز البرنامج الثقافي هذا العام على عدد من المحاور وهي: الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة.



