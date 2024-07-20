انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء - محمد حسين

اختتم 324 طالب وطالبة في الشهادة الثانوية بشمال سيناء اليوم، امتحاناتهم بمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات، ولم تتلقَ أي شكاوى.

وأوضح رضوان أنه منذ الصباح الباكر تم تنفيذ إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية إلى مقرات اللجان الامتحانية المختلفة بالمحافظة، وكذلك جمع أوراق الإجابة وتسليمها ونقلها.

وأضاف أنه تم اليوم الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية رياضة، حيث أدى 324 طالب وطالبة امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وتوجيه رؤساء اللجان بتنبيه الطلاب بعدم الكتابة في كتيبات المفاهيم وتسليمها في حالة جيدة، وتحرير محضر إثبات حالة في حال عدم تسليم الكتيب، مشيراً إلى أنه ليس من حق الطالب أخذ الكتيب عند خروجه من اللجنة.

كما تم التأكيد على ضرورة توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وخارجها، وتوفير المياه الباردة والمراوح للتغلب على حرارة الجو، ومنع اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية، وتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان، والتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو إلكترونية، بالتوازي مع تحقيق الهدوء وتوفير سبل الراحة للطلاب.