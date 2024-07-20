النيابة تحقق فى حريق حارة اليهود وتشكل لجنة لحصر الخسائر.. التفاصيل

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق فى واقعة نشوب حريق هائل فى عدد من المحلات والعقارات فى حارة اليهود بمنطقة الموسكي والتى أسفرت عن وقوع وفيات وإصابات جراء الحريق.

وأمرت النيابة بندب معمل الأدلة لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة، واستدعاء شهود العيان وملاك المحال لسؤالهم حول الحريق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين للاطمئنان عن حالتهم الصحية، تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة، واستخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن الحريق اندلع في الساعة الثانية عشرة صباحًا، امتد إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، بما في ذلك المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال، وتسبب فى خسائر بعشرات الملايين من الجنيهات، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر المادية.

وكشفت المعاينة الأولية، أن النيران ناتجة عن ماس كهربائى بمخزن أدوات بلاستيكية وتجميل ومحل أجهزة كهربائية وباكيات داخل سنتر بحارة اليهود بمنطقة الموسكى التابعة لدائرة قسم الجمالية، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بسبب الأدخنة الكثيفة وتم نقلهم للمستشفى.

وأضافت المعاينة، أن رجال المعمل الجنائي والنيابة انتقلوا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحريق لكشف تفاصيله بالمكان عقب انتهاء أعمال التبريد والحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق داخل المكان.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات تجميل وعدد من الباكيات في حارة اليهود بمنطقة الجمالية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وعدد من الباكيات فى الجمالية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.