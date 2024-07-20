المستشفيات التعليمية: توفير أحدث تكنولوجيا فى مجال مناظير الجهاز الهضمي بمصر

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن تدشين وضم 12 سريرا لأقسام الرعاية المركزة بمستشفى سوهاج التعليمى بعد التطوير الشامل ليدخلوا الخدمة من اليوم، وذلك بعد التغلب على مشكلة توفير القوى البشرية لتشغيل القسم، ليستقبل القسم اليوم أول حالة ويتم حجزها والتعامل معها.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد، وحرص القيادة السياسية على توفير كافة الإمكانيات لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى دون الحاجة إلى السفر لمحافظات أخرى لتلقى الخدمة الطبية.

وفى سياق متصل افتتح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمى بمصر بوحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر التعليمى والتى تعمل لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة بمصر.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة على أن الهيئة تحرص دوماً على تزويد ودعم وحدة مناظير الجهاز الهضمى بأحدث الأجهزة والتقنيات على مستوى العالم، نظراً لتمتع هذه الوحدة بطابع فريد يميزها عن باقى الوحدات العاملة فى هذا المجال، فهى تضم أفضل الكوادر البشرية من أساتذة واستشاريين، فبعد أن تم تشغيل خدمة مناظير الفراغ الثالث من أشهر قليلة، تم اليوم تشغيل أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمى فى مصر والأولى من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، والتى تقدم العديد من الخدمات مثل حركية مرئ عالية التباين، حركية شرج ومستقيم، قياس حموضة ومقاومة المرئ، وأيضا لأول مرة فى مصر خدمة تخطيط عضلات الشرج وحركية الأمعاء الدقيقة، حيث تسهم فى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمى الوظيفية التى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة نتيجة تغير واسلوب ونمط حياة المرضى، كما أنها تقلل احتياج المرضى لإجراء أنواع الأشعة المختلفة بالصبغة، مما يقلل تعرض المريض للأشعة والمحافظة على صحة الكلى من أثار الصبغات المتكررة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم أيضاً إفتتاح وتشغيل خدمة الذكاء الاصطناعى فى مجال مناظير الجهاز الهضمي، وتعتبر أول وحدة فى مصر تمتلك هذا الجهاز وتقدم هذه الخدمة بصفة مستمرة، والتى تسهم فى الاكتشاف المبكر جدا والتشخيص لأورام القولون، وهى عبارة عن برنامج متطابق مع وحدة المناظير يقوم بالإشارة على أى زائدة قولونية (أو سلائل ) وتحديد نوعها ما اذا كانت حميدة أو خبيثة، حيث أن سرطان القولون مرض يمكن تجنبه بنسبة ١٠٠ % اذا تم تشخيصه مبكر جدا، وهذه أحد مميزات خاصية الذكاء الاصطناعى فى مناظير الجهاز الهضمى المتقدمة، كما أنه يقلل من احتياج المريض لأخذ عينات من الزوائد القولونية أو اجراء تحاليل الأنسجة.

وأضاف أالدكتور مصطفى القاضى مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي أن الخدمات الجديدة والإجراءات التى تقدمها الوحدة تجنب المريض التدخل الجراحى المتكرر للمضاعفات وكذلك الاشعة التداخلية، ويعتبر حل نهائى لمشاكل المرضى ويسهم فى استخراج الحصوات المرارية من الكبد بدون جراحة ويعالج ضيق الوصلات بين الأمعاء والقنوات المرارية.

وأوضحالدكتور محمد شعبان مدير وحدة المناظير أن الوحدة تقدم خدمة منظار القنوات المرارية عن طريق منظار الأمعاء الدقيقة القصير، وهى المكان الوحيد فى مصر الذى يقدم هذه الخدمة والتى تعالج انسداد والتهاب القنوات المرارية فى المرضى ذوى التشريح المرارى المتغير مثل ما بعد عمليات استئصال البنكرياس وما بعد عمليات تحويل المسار للتخسيس أو لأى سبب آخر وما بعد مضاعفات عملية استئصال المرارة ومرضى استئصال جزء من المعدة أو الاثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة، ويعتبر اجراء متقدم جدا لا يتم الا فى مراكز الاحالة التى يعمل بها خبراء فى مجال مناظير القنوات المرارية ومناظير الأمعاء الدقيقة.

وأكد الدكتور أحمد عبده استشارى مناظير الجهاز الهضمى المتقدمة على أن جهاز تخطيط وتدريب عضلات الشرج يسهم عن طريق جلسات العلاج الحيوى فى تقليل احتياج المريض إلى التدخل الجراحى والعلاج المزمن، ويسهم كذلك فى تشخيص وعلاج الحالات المستعصية التى تعانى من أمراض الجهاز الهضمى الوظيفية.